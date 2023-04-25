«Не хочешь играть за эту майку — убирайся». Кокорин о словах Капелло в свой адрес в 2013-м

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин вспомнил эпизод с экс-наставником команды Фабио Капелло, произошедший перед товарищеским матчем со сборной Бразилии (1:1) в марте 2013 года.

«Капелло был жёстким? Больше хотел казаться. Помню, пропускал товарищеский матч с Бразилией, не мог играть. Фабио вызывает на разговор, а рядом со мной лежит майка сборной. Он говорит: «Матч с Бразилией может быть раз в твоей жизни, если ты не хочешь играть за эту майку — убирайся из отеля». Я вышел, сыграл тайм, добил ахилл и вылетел на пять месяцев.

Капелло высказывал эмоционально, а на следующий день спрашивал, как я. Суперотходчивый дядька», — сказал Кокорин в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.