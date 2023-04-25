Салтыков — о дисквалификации за драку: умные учатся на чужих ошибках, а дураки — на своих

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков высказался о своей четырёхмесячной дисквалификации за драку. Весной 2021 года, будучи игроком «Чертаново», Салтыков подрался с игроком молодёжки «Локомотива» Максимом Шнапцевым. Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, а КДК РФС дисквалифицировал Салтыкова на шесть месяцев, из которых два месяца были условным наказанием.

«Я бы не хотел возвращаться к этой истории. Это было давно, все уже всё решили, у всех всё зажило, я отбыл своё наказание. Не стоило мне себя так вести. Это, наверное, детские эмоции. Конечно, я сделал выводы. Как говорят, умные люди учатся на ошибках других, а дураки – на своих. Вот я научился – думаю, больше такого не повторится. Я тренировался, но не мог только играть в официальных матчах под эгидой РФС и пропустил одну поездку в сборную», — приводит слова Салтыкова Metaratings.