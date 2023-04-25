Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салтыков — о дисквалификации за драку: умные учатся на чужих ошибках, а дураки — на своих

Салтыков — о дисквалификации за драку: умные учатся на чужих ошибках, а дураки — на своих
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков высказался о своей четырёхмесячной дисквалификации за драку. Весной 2021 года, будучи игроком «Чертаново», Салтыков подрался с игроком молодёжки «Локомотива» Максимом Шнапцевым. Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, а КДК РФС дисквалифицировал Салтыкова на шесть месяцев, из которых два месяца были условным наказанием.

«Я бы не хотел возвращаться к этой истории. Это было давно, все уже всё решили, у всех всё зажило, я отбыл своё наказание. Не стоило мне себя так вести. Это, наверное, детские эмоции. Конечно, я сделал выводы. Как говорят, умные люди учатся на ошибках других, а дураки – на своих. Вот я научился – думаю, больше такого не повторится. Я тренировался, но не мог только играть в официальных матчах под эгидой РФС и пропустил одну поездку в сборную», — приводит слова Салтыкова Metaratings.

Материалы по теме
Салтыков: за Испанию против юношеской сборной России играл Гави, но я его не запомнил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023