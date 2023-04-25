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Экс-игрок «Спартака» — о матче с «Краснодаром»: устроили себе сначала «геморрой»

Экс-игрок «Спартака» — о матче с «Краснодаром»: устроили себе сначала «геморрой»
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Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников прокомментировал результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:3), заявив, что красно-белые смогли победить, несмотря на то что сначала устроили себе «геморрой».

«Устроили себе сначала «геморрой». Но в итоге победили. Волевая победа — это, конечно, круто, но лучше не доводить дело до той ситуации, когда приходится отыгрываться», — приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

«Спартак» пропустил в первом тайме на своём поле, а во второй половине встречи стал уступать в счёте в два мяча, однако смог отыграться и победить «Краснодар». Красно-белые остались на третьем месте в РПЛ по итогам 24-го тура. В активе «Спартака» 48 очков.

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