Гойкович: в России лучше условия для футболистов, чем в Боснии — академии, стадионы

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением о развитии футбола в Боснии и Герцеговине.

«Самое ужасное у нас – поля и стадионы, их нужно менять! А так, у нас есть две-три команды, которые могли бы играть в РПЛ или ФНЛ. Но уровень футбола в России выше.

У нас есть звёзды футбола – Миралем Пьянич и Эдин Джеко? Ну, не знаю. Джеко родился в Боснии и всю футбольную школу прошёл у нас на родине. Каждые пять лет у нас появляются топ-футболисты. Пьянич родился в Люксембурге, а футбольную школу прошёл во Франции. Тот же Сеад Колашинац поиграл за топ-клубы – за лондонский «Арсенал», например. Почему у нас есть звёзды, а у вас нет — не знаю. Может, у боснийцев просто есть врождённый талант игры в футбол. Но в России лучше условия, чтобы стать футболистом — хорошие академии, стадионы, больше тренеров.

Если бы состоялся матч между сборными России и Боснии и Герцеговины, у кого было бы больше шансов на победу? Сейчас уровень сборной России не так хорош. Вы сыграли вничью с Таджикистаном, Узбекистаном. Я не увидел хорошего уровня футбола. Если бы состоялся этот матч, были бы равные шансы – 50 на 50», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».