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Дидье Дешам поделился ожиданиями от грядущего матча Франции на Евро-2024 с Австрией

Дидье Дешам поделился ожиданиями от грядущего матча Франции на Евро-2024 с Австрией
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящего матча своей сборной с Австрией на Евро-2024.

«Австрия — недооценённая команда. За последние несколько лет они очень выросли. Мы играли с ними в Лиге наций и увидели, насколько это качественная команда. Очень талантливая европейская сборная, которая находится в постоянном развитии.

Нам понадобятся все наши силы, а также правильный настрой. Нельзя думать, что победа у нас в кармане, потому что мы сборная Франции», — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Австрия — Франция состоится 17 июня, начало — в 22:00 мск.

В группе D также сыграют сборные Польши и Нидерландов. Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Звёздные «ветераны» Евро-2024

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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