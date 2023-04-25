Ещенко — о победе над «Краснодаром»: игроки «Спартака» — красавчики! Горжусь каждым

Бывший защитник московских клубов («Спартака» и «Динамо») Андрей Ещенко отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ (4:3)
«Ребята — большие молодцы! Горжусь каждым. Красавчики! После 0:2 очень сложно вернуться в игру. Но игроки «Спартака» смогли перевернуть ход матча в свою пользу и забрали важные три очка. Молодцы, что проявили характер — так и надо.
Закончит ли «Спартак» сезон на втором месте? Нужно выигрывать каждую следующую игру — в таком случае всё будет нормально», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
«Спартак» пропустил в первом тайме на своём поле, а во второй половине встречи стал уступать в счёте в два мяча, однако смог отыграться и победить «Краснодар». Красно-белые остались на третьем месте в РПЛ по итогам 24-го тура. В активе «Спартака» 48 очков.
- 25 апреля 2023
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