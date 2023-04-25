Стипиди: Талалаев — мощный тренер, а Клотет как шпана

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», высказался о победе подмосковных «Химок» в матче 24-го тура РПЛ с московским «Торпедо».

«Химки» – «Торпедо» 4:2. Ну о чём здесь можно говорить ещё? Кто-то рассказывал, что сейчас шашки наголо, «Торпедо» покажет Талалаеву… Не поймите меня превратно, но я ещё до матча был уверен, что «Химки» выиграют. Потому что они сильнее. У них достаточно мощный тренер Талалаев, а не тот парень, который приехал из Испании и за один день полюбил Москву. Который как шпана перелазит через забор, когда его удаляют. Оскорбляет арбитров, а потом говорит, что он жвачку жевал. Как к Клотету после такого относиться?

На прошлой неделе писали, что в «Торпедо» взяли тренера-аналитика, который выигрывал с «Севильей» Лигу Европы. Что это за формулировка вообще? Мне было очень смешно, когда я это прочитал. Лигу Европы с «Севильей» выигрывал Эмери. И что этот аналитик теперь будет анализировать в «Торпедо»? Он же не знает нашего чемпионата. Такими темпами скоро у нас в футбол будут играть на пальчиках», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».