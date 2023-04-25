Кастельянос: мечтал забить «Реалу», но не мог представить, что сделаю это четырежды

Нападающий «Жироны» Валентин Кастельянос поделился эмоциями после матча 31-го тура испанской Примеры, в котором игрок оформил покер.

«Вечер мечты. Мы играли против одних из лучших в мире, и я не мог такое себе представить. Наслаждаюсь вместе с нашими болельщиками, семьёй и людьми из Аргентины, которые меня поддерживают. Я делал покер в МЛС, но, очевидно, это разные дни. Всегда мечтал забить «Реалу», но четыре — невозможно представить. Также я очень счастлив после победы. Рад за болельщиков и одноклубников», — приводит слова Кастельяноса Marca.

Кастельянос оформляет исторический покер:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Кастельянос стал первым игроком в XXI веке, оформившим покер в ворота «Реала» в матче Ла Лиги.