«Осасуна» обыграла «Кадис» в матче Ла Лиги
Поделиться
Завершился матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором «Кадис» принимал «Осасуну» на стадионе «Нуэво Мирандилья». Гости одержали победу со счётом 1:0.
Единственный гол в составе «Осасуны» забил Рубен Гарсия, открыв счёт после дальнего удара на 62-й минуте.
Гарсия исполняет шикарный дальний удар.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 88-й минуте «Осасуна» осталась в меньшинстве после того, как Эз Абде получил прямую карточку, но сумела сохранить ворота в неприкосновенности.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Осасуна» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 44 очка в 31 игре. «Кадис» находится на 15-м месте, у команды 32 балла. Лидирует «Барселона» (76 очков в 30 играх).
Комментарии
- 26 апреля 2023
-
01:24
-
01:00
-
00:58
-
00:50
-
00:47
-
00:33
-
00:30
-
00:21
-
00:19
-
00:08
-
00:06
- 25 апреля 2023
-
23:55
-
23:51
-
23:47
-
23:45
-
23:18
-
23:18
-
23:16
-
22:56
-
22:34
-
22:30
-
22:22
-
22:21
-
22:19
-
22:15
-
22:09
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:45
-
21:42
-
21:36
-
21:30
-
21:23
-
21:15
Партнерский контент