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«Осасуна» обыграла «Кадис» в матче Ла Лиги

«Осасуна» обыграла «Кадис» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором «Кадис» принимал «Осасуну» на стадионе «Нуэво Мирандилья». Гости одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в составе «Осасуны» забил Рубен Гарсия, открыв счёт после дальнего удара на 62-й минуте.

Гарсия исполняет шикарный дальний удар.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 88-й минуте «Осасуна» осталась в меньшинстве после того, как Эз Абде получил прямую карточку, но сумела сохранить ворота в неприкосновенности.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Осасуна» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 44 очка в 31 игре. «Кадис» находится на 15-м месте, у команды 32 балла. Лидирует «Барселона» (76 очков в 30 играх).

Испания - Примера. 31-й тур
25 апреля 2023, вторник. 20:30 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
0 : 1
Осасуна
Памплона
0:1 Гарсия – 62'
Удаления: нет / Абде – 85'
Комментарии
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