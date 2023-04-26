Полиция начала проверку после травмы игрока «Краснодара» Кади в матче со «Спартаком»

Полиция Москвы начала проверку по факту травмы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса в матче со «Спартаком» (3:4) в игре 24-го тура РПЛ.
«24 апреля в ГКБ имени Боткина нарядом скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга поступил Кади Юри Боржис Малиновски, игрок футбольного клуба «Краснодар». Во время футбольного матча он столкнулся с другим футболистом на стадионе «Открытие Банк Арена». По данному факту ОМВД России по району Покровское-Стрешнево проводится проверка», — приводит слова источника Агентство городских новостей «Москва».
На 47-й минуте встречи Боржес столкнулся с защитником «Спартака» Георгием Джикией, после чего не смог продолжить игру.
В текущем сезоне бразилец сыграл семь матчей в РПЛ, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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