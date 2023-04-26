Дмитрий Губерниев раскритиковал Леонида Слуцкого в новом качестве интервьюера

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением об успехах тренера Леонида Слуцкого в качестве ведущего шоу.
«Как могу оценить Слуцкого в качестве интервьюера? Я немного посмотрел, было слабо. Он не справляется.
Почему? Откуда я знаю? Да просто он слабо работает, какие ошибки могут быть? А какие ошибки бывают у футболиста, если он плохо играет в футбол? Он просто не умеет играть в футбол. Леонид Викторович человек очень талантливый в качестве шоумена, стендапера, участника КВН. Периодически делает неплохо, но в качестве ведущего надо ему работать и работать», – приводит слова Губерниева Metaratings.
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу» стал ведущим программы «Коммент.Тренер», в котором он берёт интервью у топ-тренеров Российской Премьер-Лиги.
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