Кузьмичёв: не стал бы говорить, что Промес сильнее Азмуна и Вагнера

Экс-заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв сравнил атакующего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса с экс-нападающим «Зенита» иранцем Сердаром Азмуном и бывшим форвардом ЦСКА Вагнером Лавом.
«Все три вышеперечисленных игрока нападающие, но они все разные. Я бы не стал говорить, что Квинси сильнее Азмуна и Вагнера. В своё время Вагнер выглядел потрясающе, и с ним ЦСКА добился многих успехов, в том числе в Кубке УЕФА. Был яркий период у Азмуна. Я бы не выделял Промеса из этой тройки, но они все где-то рядом», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт»
24 апреля Квинси забил победный гол в матче с «Краснодаром» (4:3), тем самым сравнявшись с Азмуном и Вагнером по количеству голов среди легионеров в истории РПЛ. На данный момент трое игроков делят первую строчку по этому показателю (у всех троих по 85 голов).
- 26 апреля 2023
-
07:44
-
07:30
-
06:47
-
06:30
-
06:18
-
05:52
-
05:27
-
04:27
-
04:01
-
04:01
-
03:53
-
03:45
-
03:31
-
03:20
-
03:03
-
02:54
-
02:41
-
02:36
-
02:24
-
02:07
-
02:05
-
01:57
-
01:24
-
01:00
-
00:58
-
00:50
-
00:47
-
00:33
-
00:30
-
00:21
-
00:19
-
00:08
-
00:06
- 25 апреля 2023
-
23:55
-
23:51