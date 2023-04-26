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Кузьмичёв: не стал бы говорить, что Промес сильнее Азмуна и Вагнера

Кузьмичёв: не стал бы говорить, что Промес сильнее Азмуна и Вагнера
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Экс-заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв сравнил атакующего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса с экс-нападающим «Зенита» иранцем Сердаром Азмуном и бывшим форвардом ЦСКА Вагнером Лавом.

«Все три вышеперечисленных игрока нападающие, но они все разные. Я бы не стал говорить, что Квинси сильнее Азмуна и Вагнера. В своё время Вагнер выглядел потрясающе, и с ним ЦСКА добился многих успехов, в том числе в Кубке УЕФА. Был яркий период у Азмуна. Я бы не выделял Промеса из этой тройки, но они все где-то рядом», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт»

24 апреля Квинси забил победный гол в матче с «Краснодаром» (4:3), тем самым сравнявшись с Азмуном и Вагнером по количеству голов среди легионеров в истории РПЛ. На данный момент трое игроков делят первую строчку по этому показателю (у всех троих по 85 голов).

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