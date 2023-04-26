Евгений Гинер: почему всё время пытаемся запретить пиво? Давайте вообще закроем стадионы

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил недопонимание запретом пива на стадионах. Он считает, что нет разницы — выпьет болельщик пиво на стадионе или перед началом матча в баре.

«Почему мы говорим об экономической точке зрения? Придёт болельщик на стадион или напьётся за два часа в баре. Почему всё время пытаемся запретить пиво? Давайте вообще закроем стадионы! Будут как в пандемию смотреть по телевизору», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, распитие спиртных напитков на спортивных мероприятиях запрещено в России с 2005 года.

Ранее в поддержку возвращения пива на стадионы высказался президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев. По его мнению, пиво на стадионы однозначно нужно возвращать.