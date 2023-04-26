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«Спартак» может подписать полузащитника «Расинга» Матиаса Рохаса

«Спартак» может подписать полузащитника «Расинга» Матиаса Рохаса
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Московский «Спартак» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Расинга» Матиасу Рохасу.

Кандидатура 27-летнего парагвайца рассматривается как один из вариантов усиления атаки. Вместе с тем у клуба есть определённые сомнения по поводу Рохаса, поэтому также рассматриваются другие кандидатуры. Главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль попросил руководство клуба об усилении именно позиции атакующего центрального полузащитника с подобным функционалом на поле, сообщает Metaratings.

Рохас выступает за аргентинский «Расинг» с июля 2019 года. На счету футболиста 121 матч, 24 гола и 12 результативных передач за команду во всех турнирах. Действующее соглашение игрока с клубом истекает 30 июня 2023 года.

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