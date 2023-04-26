Глава судейства РФС Каманцев: по Юрану нет никаких доказанных вещей, есть подозрения

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев высказался о судейском скандале после матча «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов» (2:1).
«По Юрану нет никаких доказанных вещей. Есть подозрения, ещё что-то. «Крылья Советов», если они считали, что есть какие-то факты, наверное, должны были работать по тому матчу и что-то там решать.
Были ли звонки перед игрой с «Пари НН»? В каждом туре есть игра, когда кто-то кому-то звонит. Даже на уровне Второй лиги. Всегда есть подозрения в том, что оппоненты, хотя и очень уважаемые люди, друг другу пожмут руки при встрече, могут сделать что-то неправильное. Если я вам позвоню и скажу: «Завтра я играю важный матч. Вы поговорите с судьёй, скажите, чтобы там никого не прибивали и не убивали». Это же будет работать в другую сторону. Мы не общаемся на эту тему», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 26 апреля 2023
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