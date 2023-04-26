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«Рубин» может сыграть со «СКА-Хабаровск» в ретроформе 2002 года

«Рубин» планирует провести матч со «СКА-Хабаровск» в рамках 29-го тура Мелбет Первой лиги в ретроформе.

Комплект формы казанской команды будет повторять вариант, при котором клуб впервые в своей истории оформил выход в Российскую Премьер-Лигу в 2002 году, сообщает sport.tatar-inform.ru.

Предстоящий домашний матч «Рубина» будет посвящен 65-летнему юбилею клуба. Зрителей будет ждать автограф-сессия с легендарными игроками команды, среди которых: Алехандро Домингес, Александр Бухаров, Макбет Сибайя, Андрей Фёдоров, Сергей Харламов и другие.

Матч «Рубин» — «СКА-Хабаровск» пройдёт 29 апреля в Казани. Начало игры — в 18:00 мск.

После 28 туров Первой лиги «Рубин» с 53 очками занимает второе место в таблице. «СКА-Хабаровск» с 37 очками располагается на девятой строчке.