Игрок «Жироны», оформивший покер в ворота «Реала»: «Барселона» мне нравится больше

Аргентинский нападающий «Жироны» Валентин Кастельянос, оформивший покер в матче с мадридским «Реалом» (4:2) в 31-м туре чемпионата Испании, признался, что ему больше нравится «Барселона».

«Барселона» мне больше нравится, чем «Реал», из-за Месси. Я не знаю, видел ли Лионель вчерашний матч с «Реалом». Для всех нас, аргентинцев, он бог. Лео заставил меня плакать от радости на ЧМ, он лучший в мире», — приводит слова Кастельяноса журналист Жерар Ромеро в «Твиттере».

24-летний Кастельянос в нынешнем сезоне забил 12 голов в 31 матче за «Жирону». Он выступает за команду с июля 2022 года. Лионель Месси был футболистом «Барселоны» с 2000 по 2021 год, сейчас он представляет «ПСЖ». В декабре 2022-го Месси, будучи капитаном сборной Аргентины, выиграл чемпионат мира.

Видеообзор. «Жирона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 31-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.