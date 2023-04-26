Защитник «Лестера» Сëюнджю подписал долгосрочный контракт с «Атлетико»

Защитник «Лестера» Чаглар Сëюнджю перешёл в мадридский «Атлетико». Контракт уже согласован. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации инсайдера, соглашение между сторонами действует до 2027 года.

Напомним, мадридский «Атлетико» пытался заполучить игрока турецкой сборной ещё в зимнее трансферное окно, но не сумел договориться с «Лестером», который ведёт борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

26-летний Сëюнджю стал игроком «Лестера» в августе 2018 года. «Фрайбург» получил за него больше € 21 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл всего четыре матча в Премьер-лиге.

Холанд бьётся за место в истории, а Гави — головой. ХиТ#138