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ЭСК: Шадыханов верно засчитал гол в ворота «Краснодара» в матче Кубка с «Крыльями Советов»

ЭСК: Шадыханов верно засчитал гол в ворота «Краснодара» в матче Кубка с «Крыльями Советов»
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Главный арбитр полуфинального матча Фонбет Кубка России в рамках Пути регионов между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» Павел Шадыханов правильно засчитал взятие ворот «быков» на 90+3-й минуте матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Такое решение приняла ЭСК.

В единоборстве за мяч в процессе атаки «Крыльев Советов» между Владимиром Писарским и Вячеславом Литвиновым нарушал правила именно игрок «быков», совершив подкат на грани безрассудного. Комиссия единогласно поддержала решение арбитра засчитать взятие ворот «Краснодара».

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