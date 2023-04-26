Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА не будет продлевать договор с Георгием Щенниковым

ЦСКА не будет продлевать договор с Георгием Щенниковым
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство московского ЦСКА не намерено продлевать соглашение с 31-летним защитником Георгием Щенниковым. Об этом заявил агент футболиста Сергей Пушкин.

«У нас был определённый диалог с клубом. Я не буду говорить детали, но руководство приняло такое решение. Мы неподвластны этому, можно только констатировать факт. Георгий – футболист хорошего уровня. Я думаю, что без работы он не останется, но пока об определённых вариантах говорить рано», – цитирует агента «РИА Новости».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в январе текущего года Щенников уже был осведомлён относительно планов клуба и армейцы предлагали футболисту статус свободного агента, но сам Георгий предпочёл остаться на контракте до лета.

Напомним, Щенников является воспитанником армейского клуба. Всего за ЦСКА игрок обороны провёл 390 матчей, в них он забил 10 голов, отдал 15 результативных передач и заработал 50 жёлтых карточек. Он является трёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны.

Материалы по теме
Акинфеев — самый преданный игрок из топ-10 лиг с учётом РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023