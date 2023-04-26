ЦСКА не будет продлевать договор с Георгием Щенниковым

Руководство московского ЦСКА не намерено продлевать соглашение с 31-летним защитником Георгием Щенниковым. Об этом заявил агент футболиста Сергей Пушкин.

«У нас был определённый диалог с клубом. Я не буду говорить детали, но руководство приняло такое решение. Мы неподвластны этому, можно только констатировать факт. Георгий – футболист хорошего уровня. Я думаю, что без работы он не останется, но пока об определённых вариантах говорить рано», – цитирует агента «РИА Новости».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в январе текущего года Щенников уже был осведомлён относительно планов клуба и армейцы предлагали футболисту статус свободного агента, но сам Георгий предпочёл остаться на контракте до лета.

Напомним, Щенников является воспитанником армейского клуба. Всего за ЦСКА игрок обороны провёл 390 матчей, в них он забил 10 голов, отдал 15 результативных передач и заработал 50 жёлтых карточек. Он является трёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны.