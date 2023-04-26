«Интер» обыграл «Ювентус» и вышел в финал Кубка Италии

Завершился ответный полуфинальный матч Кубка Италии между «Интером» и «Ювентусом». Команды играли на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Довери. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 15-й минуте матча с передачи Николо Бареллы забитым мячом в составе «Интера» отметился Федерико Димарко. Этот гол стал единственным в игре. «Интер» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.
В первой полуфинальной игре команды разошлись миром – 1:1. На 83-й минуте встречи Хуан Куадрадо вывел свою команду вперёд. Однако в самой концовке игры судья Давиде Масса назначил пенальти в ворота туринцев. На 90+5-й минуте его успешно реализовал форвард «Интера» Ромелу Лукаку.
Таким образом, «Интер» вышел в финал Кубка Италии, где сыграет с победителем пары «Кремонезе» – «Фиорентина».
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