«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Де Брёйне оформил дубль

В эти минуты проходит матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра проходит в Манчестере на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
В начале второго тайма Кевин Де Брёйне сделал счёт разгромным, оформив дубль.
Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне открыл счёт на седьмой минуте. Бельгиец обводящим ударом послал мяч в угол из-за пределов штрафной после передачи Эрлинга Холанда. Под занавес первого тайма Джон Стоунз с передачи Де Брёйне упрочил преимущество хозяев.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне и завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Голами в составе победителей отметились Де Брёйне, Грилиш и Холанд. Единственный мяч в составе «Арсенала» забил Сака.
«Арсенал» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги, набрав 75 очков в 32 турах. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, заработав 70 очков после 30 встреч.
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