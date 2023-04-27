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В «Динамо» ответили на вопрос о будущем Фёдора Смолова

В «Динамо» ответили на вопрос о будущем Фёдора Смолова
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб находится в постоянном диалоге с нападающим команды Фёдором Смоловым, обсуждая с ним в том числе и новый контракт с бело-голубыми.

«Предлагали ли новый контракт Смолову? Мы постоянно с ним находимся в диалоге, в том числе и по новому контракту», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

В 26 сыгранных за «Динамо» матчах текущего сезона во всех турнирах 33-летний Смолов отметился 10 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его контракт с московской командой рассчитан до июня 2024 года. Смолов вернулся в «Динамо» в январе прошлого года, перейдя из «Локомотива». Также форвард играл в РПЛ за «Анжи», «Урал» и «Краснодар».

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