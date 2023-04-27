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Спортивный директор «Спартака» Эшуорт лично просмотрит потенциальных новичков клуба

Спортивный директор «Спартака» Эшуорт лично просмотрит потенциальных новичков клуба
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт лично будет просматривать новичков для клуба.

«Спартак» работает над поиском усиления. Представители спортивного блока просматривают кандидатов, в том числе и лично. Пол Эшуорт как спортивный директор будет просматривать новичков, но конкретизировать географию его командировок я не буду», — цитирует Зеленова Metaratings.

Ранее сообщалось об интересе «Спартака» к уругвайскому атакующему полузащитнику аргентинского «Расинга» Матиасу Рохасу. Усилить эту позицию попросил лично главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков после 24 туров. В следующем матче красно-белые примут дома «Ростов» (29 апреля).

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