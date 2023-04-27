Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Кремонезе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров прошёл стажировку у Семака в «Зените»

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров прошёл стажировку у Семака в «Зените»
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, что прошёл стажировку в санкт-петербургском «Зените». Экс-футболист признался, что сам попросил о такой возможности у главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Стажировка в «Зените» — это моя инициатива. Попросил о ней Сергея Богдановича Семака, он разрешил пройти стажировку, за что ему большое спасибо. Она рассчитана на недельный цикл команды с понедельника по пятницу. Завтра — последний день. Было полезно», — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

С июля прошлого года Комбаров работает главным тренером санкт-петербургской «Звезды», однако не имеет лицензии уровня Pro. Брат-близнец Дмитрия Кирилл работает спортивным директором тульского «Арсенала».

Материалы по теме
«Нам сложно взять даже 3-4 российских игроков». Первое большое интервью с Семаком в 2023-м
Эксклюзив
«Нам сложно взять даже 3-4 российских игроков». Первое большое интервью с Семаком в 2023-м
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023