«Гегемония – это отсутствие конкуренции. У нас она есть». Семак – о доминировании «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что в Российской Премьер-Лиге есть конкуренция, поэтому сине-бело-голубых нельзя назвать гегемоном российского футбола.

«Ни одна команда не идеальна. Невозможно пройти чемпионат России, как и почти любой другой чемпионат в Европе, без поражений. В моём понимании гегемония – это отсутствие конкуренции. Я до того уже говорил, что каждый год у нас есть серьёзный конкурент — или даже несколько. Удерживаться на нашем уровне очень непросто, как многим кажется.

У каждой команды свои проблемы. Они у всех разные – смена состава, тренеров, нестабильность. Свои причины, не позволяющие на протяжении всего сезона конкурировать с нами», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.