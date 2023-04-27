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«Гегемония – это отсутствие конкуренции. У нас она есть». Семак – о доминировании «Зенита»

«Гегемония – это отсутствие конкуренции. У нас она есть». Семак – о доминировании «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что в Российской Премьер-Лиге есть конкуренция, поэтому сине-бело-голубых нельзя назвать гегемоном российского футбола.

«Ни одна команда не идеальна. Невозможно пройти чемпионат России, как и почти любой другой чемпионат в Европе, без поражений. В моём понимании гегемония – это отсутствие конкуренции. Я до того уже говорил, что каждый год у нас есть серьёзный конкурент — или даже несколько. Удерживаться на нашем уровне очень непросто, как многим кажется.

У каждой команды свои проблемы. Они у всех разные – смена состава, тренеров, нестабильность. Свои причины, не позволяющие на протяжении всего сезона конкурировать с нами», – сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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