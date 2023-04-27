Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Кремонезе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ахмата» Семёнов рассказал, задумывается ли о завершении карьеры

Защитник «Ахмата» Семёнов рассказал, задумывается ли о завершении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов сообщил, задумывается ли о завершении профессиональной карьеры.

«Я сейчас чувствую себя… Не знаю, откуда это идёт. С каждым годом чувствую себя всё лучше и лучше. И пусть кто‑то скажет, что это неправда, что я что‑то выдумываю. Ты становишься увереннее, ты знаешь своё тело, умеешь его подготовить. На поле чувствую себя комфортно. У меня такого в жизни не было. Так что ещё повоюем.

Бицепсы в объёме увеличились? В ногах если только (смеётся). Семёнов — хороший футболист? Добротный. Никогда не давал повода посадить меня на скамейку. Вызывался в сборную. И у нас никогда не было много пропущенных мячей. Выжимаю, наверное, из себя максимум», — цитирует Семёнова «Матч ТВ».

34-летний защитник выступает за «Ахмат» с 2014 года. Ранее он играл за «Сокол», «Истру», «Носту», СКА и «Амкар». Также на счету Семёнова 27 матчей за сборную России.

Материалы по теме
Самые неудобные соперники Дзюбы. Некоторые позиции в списке наверняка вас удивят
Самые неудобные соперники Дзюбы. Некоторые позиции в списке наверняка вас удивят
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023