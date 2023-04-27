Защитник «Ахмата» Семёнов рассказал, задумывается ли о завершении карьеры

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов сообщил, задумывается ли о завершении профессиональной карьеры.

«Я сейчас чувствую себя… Не знаю, откуда это идёт. С каждым годом чувствую себя всё лучше и лучше. И пусть кто‑то скажет, что это неправда, что я что‑то выдумываю. Ты становишься увереннее, ты знаешь своё тело, умеешь его подготовить. На поле чувствую себя комфортно. У меня такого в жизни не было. Так что ещё повоюем.

Бицепсы в объёме увеличились? В ногах если только (смеётся). Семёнов — хороший футболист? Добротный. Никогда не давал повода посадить меня на скамейку. Вызывался в сборную. И у нас никогда не было много пропущенных мячей. Выжимаю, наверное, из себя максимум», — цитирует Семёнова «Матч ТВ».

34-летний защитник выступает за «Ахмат» с 2014 года. Ранее он играл за «Сокол», «Истру», «Носту», СКА и «Амкар». Также на счету Семёнова 27 матчей за сборную России.