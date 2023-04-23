Самые неудобные соперники Дзюбы. Некоторые позиции в списке наверняка вас удивят

В воскресенье, 23 апреля, Артём Дзюба в 30-й раз сыграет против ЦСКА. Больше матчей 34-летний нападающий провёл только с «Локомотивом», с которым пересекался 35 раз.

Дзюба – главный бомбардир в истории чемпионата России (154 мяча). Он забивал больше 10 голов в ворота «Крыльев Советов» (11), «Урала» (12), «Динамо» (14) и «Краснодара» (15). Но есть соперники, которые не дают ему «набить» статистику. ЦСКА – один из них.

«Сочи»: шесть матчей, один гол

Все шесть раз против «Сочи» Артём выходил за «Зенит». Свой единственный гол южанам нападающий забил в сезоне-2021/2022, когда его команда уступила дома со счётом 1:2. В двух матчах из шести Дзюба сделал по одной результативной передаче. Это помогло «Зениту» одержать две победы с одинаковым счётом 2:1.

Дзюба в игре за «Зенит» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Химки»: восемь матчей, один гол

Сейчас «Химки» – самая пропускающая команда РПЛ, однако Дзюба ей забивал лишь раз – с пенальти за «Зенит» в финале Кубка России. Нападающий четырежды играл с «Химками» за «Спартак» и столько же раз — за сине-бело-голубых. Ассистов в матчах с подмосковной командой у нападающего нет вовсе.

ЦСКА: 29 матчей, три гола

Сложнее всего Артёму приходится с ЦСКА: всего три гола и 10 результативных передач в 29 матчах с армейцами. Два гола красно-синим он забил за «Спартак» в сезоне-2010/2011 (Акинфееву и Чепчугову) и один — за «Зенит» в сезоне-2020/2021 (Акинфееву). Кроме того, в марте 2021 года Дзюба не смог реализовать пенальти – Акинфеев отбил.

Дзюба в матче «Спартак» — ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локомотив», 35 матчей, шесть голов

С «Локомотивом» Дзюба соперничал в составе всех российских клубов, за которые выступал, но забивал за «Зенит» (четыре гола), «Спартак» (один гол) и «Арсенал» (один гол). Главное в противостоянии форварда с железнодорожниками: с «Зенитом» он выиграл у «Локо» три Суперкубка России из четырёх. Кроме того, нападающий семь раз ассистировал партнёрам, а в сезоне-2020/2021 провёл один из лучших матчей – оформил 2+2 по системе «гол+пас» в победной игре (6:1).

«Ахмат», 26 матчей, пять голов

Дзюба всего раз забивал «Ахмату» за «Зенит». Дублем форвард отметился за «Ростов» и по мячу провёл за «Томь» и «Спартак». Кроме того, нападающий записал на свой счёт девять голевых передач в матчах с «Ахматом» и не реализовал два пенальти, играя за «Ростов» и «Спартак».

«Амкар», 18 матчей, пять голов

Два гола «Амкару» Дзюба забил за «Зенит» и по одному — за «Спартак», «Арсенал» и «Ростов». Он также отметился тремя результативными передачами. Вдобавок у форварда есть один нереализованный пенальти с «Амкаром»: в сезоне-2017/2018 не переиграл Дмитрия Хомича.

«Рубин», 28 матчей, девять голов

Из девяти голов в ворота «Рубина» шесть Артём забил в футболке «Зенита», два – за «Спартак» и один за «Томь». Кроме того, у нападающего семь ассистов в противостоянии с томской командой и один нереализованный пенальти за «Зенит».

Дзюба в матче против «Рубина» Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»

«Зенит», 16 матчей, четыре гола

Большую часть карьеры Дзюба провёл за «Зенит», а забивал своему бывшему клубу только за две команды – трижды за «Спартак» и один раз за «Арсенал», когда передал «привет» Роберто Манчини. В матчах с «Зенитом» у Артёма всего три результативные передачи.

«Арсенал», 12 матчей, четыре гола

Все четыре гола в ворота «Арсенала» Дзюба забил за «Зенит». И единственную передачу тоже сделал за сине-бело-голубых. Просто за «Томь», «Спартак» и «Ростов» он никогда не играл с «Арсеналом».

«Кубань», 15 матчей, четыре гола

«Кубань» пострадала от Дзюбы в трёх матчах. В сезоне-2013/2014 нападающий сделал дубль за «Ростов», а через два года отгрузил ей по мячу в двух матчах, выступая за «Зенит». В футболке «Спартака» Дзюба восемь раз выходил против «Кубани» — и не забил ни гола.