Гагнидзе: у «Динамо» впереди шесть финалов
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Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе поделился мнением о турнирных амбициях московского клуба. «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков после 24 проведённых встреч.
«У «Динамо» впереди шесть матчей — шесть финалов. Конечно, мы сделаем всё, чтобы быть в тройке по окончании сезона. Ближайший матч у нас с «Факелом» в пятницу. Ждём, что на игре соберется много наших болельщиков, чтобы поддержать команду и отпраздновать столетие клуба всем вместе. Знаем, что клуб готовит для болельщиков настоящий праздник. Наша команда постарается их порадовать», — цитирует Гагнидзе «Матч ТВ».
В Кубке России команда дошла до первого этапа полуфинала Пути регионов, где уступила «Акрону» (0:0, 1:4 пен.).
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