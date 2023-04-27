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Представители РФС могут встретиться с президентом ФИФА Джанни Инфантино

Представители РФС могут встретиться с президентом ФИФА Джанни Инфантино
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Представители Российского футбольного союза (РФС) могут встретиться с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в начале мая в Кыргызстане во время жеребьёвки чемпионата Центральноазиатской ассоциации футбола (CAFA).

«Президент ФИФА 4–5 мая приедет с визитом в Кыргызстан в рамках жеребьёвки турнира CAFA. Коллеги из РФС не приглашены на церемонию, поскольку сборная России отказалась принимать участие в турнире, но встреча между представителями ФИФА и РФС может состояться в закрытом формате», — приводит слова источника Sport24.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях, организованных ФИФА и УЕФА, с марта 2022 года из-за ситуации с Украиной.

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