Гаджиев: цена на игрока для «Зенита» будет в пять раз выше, чем для другого клуба

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который заявил, что команде легче приобретать иностранных игроков, нежели российских.

«Семак правильно говорит. Когда речь заходит про «Зенит», то все клубы понимают, что это самый богатый клуб России, и порой устанавливают неадекватные цены. Вот в чём дело. Например, цена одного игрока для питерской команды будет в пять раз дороже, чем для другого клуба. Это нормальная реакция. Всё зависит от того, кто кому предлагает сделку. Существуют разные точки отсчёта. Это вещь объективная, никак не связанная с корыстными желаниями отдельных личностей. Поэтому проще купить зарубежного футболиста, это будет дешевле», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.