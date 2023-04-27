Рашфорд забил 29-й гол за «МЮ» в сезоне. Последний раз подобное удавалось ван Перси

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд забил свой 29-й гол во всех турнирах в текущем сезоне. Это больше, чем забивал любой игрок «красных дьяволов» со времён Робина ван Перси в 2013 году.
Чтобы достичь отметки в 29 голов за сезон, 25-летнему форварду «красных дьяволов» понадобилось 50 игр.
На 44-й минуте матча 33-го тура с «Тоттенхэмом» Рашфорд отличился с паса Бруну Фернандеша. До этого нападающий «Манчестер Юнайтед» ассистировал своему партнёру по команде – Джейдону Санчо, который забил впервые за девять туров.
В последний раз игроку манкунианцев подобное достижение покорялось ещё во времена заключительного года работы с командой Алекса Фергюсона (сезон-2012/2013): тогда нидерландский нападающий «Манчестер Юнайтед» ван Перси забил 30 мячей в 48 матчах.
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