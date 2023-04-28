Мор: непонятно, чего ждать от «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ростовом» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

«С учётом последнего матча с «Краснодаром», совершенно непонятно, чего ждать от «Спартака» в ближайших матчах. Я, когда давал прогноз на матч «Спартака» и «Краснодара», сказал: не вижу фаворита, победить может кто угодно, шансы команд равны. Единственное, в чём был уверен, что будет много голов. Как будет играть «Ростов» против «Спартака», понятно.

Тут хотя бы москвичи могут идти от своих возможностей. А в Петербурге, где пройдёт игра с «Зенитом»», все-таки придётся подстраиваться под соперника. Был период, когда все игроки были на месте, не было травм, мы понимали, как будет играть «Спартак», что они будут делать на поле, каким будет стартовый состав.

Когда пошла черед травм, Абаскаль старался выйти из этой ситуации, что-то придумывая. И сейчас непонятно, чего ждать от «Спартака». Особенно трудно заменить Литвинова, Умярова, Зобнина», — цитирует Мора «РБ Спорт».