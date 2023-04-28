Кейн ассистировал Сону в чемпионате 24 раза. Это повторение рекорда Премьер-лиги

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отдал рекордные 24 голевые передачи Сон Хын Мину в рамках английской Премьер-лиги.

В состоявшемся накануне матче 33-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» (2:2) Гарри Кейн отдал голевую передачу Сон Хын Мину. Корейский нападающий забил второй гол своей команды, который стал последним в матче.

Для Кейна этот голевой пас на Сона стал 24 в рамках чемпионата Англии. По данным Opta Sports, ни один игрок в истории английской Премьер-лиги не ассистировал одному своему одноклубнику чаще. Столько же голевых передач отдал Фрэнк Лэмпард на Дидье Дрогба.

Гарри Кейн — воспитанник «Тоттенхэма», за первую команду он играет с 2011 года. Сон Хын Мин стал игроком лондонского клуба в 2015 году.