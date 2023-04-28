«Это напоминает игру в крысу». Василий Уткин — о рекорде пенальти за тур в РПЛ

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о рекордном количестве 11-метровых ударов за тур в Российской Премьер-Лиге. В 24-м туре чемпионата России было назначено 10 пенальти.
«В чемпионате России, кажется, не надо нарушать правила, чтобы получить пенальти в свои ворота. Пенальти назначаются за шевеление травы, за пение птиц, за дуновения ветра, от которого тоже способны падать могучие форварды. В общем, всё больше и больше это напоминает такую игру в крысу, какую-то живую шараду. Потому что очень часто невозможно понять, почему в одном случае пенальти назначается, а в другом не назначается.
Можно было бы сказать, что наши судьи, не выдерживая подобного стандарта и пресекая практически любой эпизод борьбы в штрафной площади, тем самым ставят в сложное положение наши команды, поскольку в Европе судят совершенно иначе и дают контачить в штрафной более активно. Но сейчас это совершенно неактуально, а когда в следующий раз сборная или российские клубы встретятся в официальных матчах с европейскими, сказать совершенно невозможно. Очевидно, что это будет не совсем скоро. Поэтому так даже интереснее», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 28 апреля 2023
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