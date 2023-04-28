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Швайнштайгер может сменить Салихамиджича на посту спортивного директора «Баварии»

Швайнштайгер может сменить Салихамиджича на посту спортивного директора «Баварии»
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Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер может стать новым спортивным директором клуба. Об этом сообщает Abendzeitung.

По информации источника, высшее руководство «Баварии» недовольно работой действующего спортивного директора Хасана Салихамиджича. Вопрос о его будущем может быть решён тогда же, когда в клубе будут думать об увольнении Оливера Кана с поста председателя совета директоров.

38-летний Швайнштайгер — один из главных кандидатов на пост спортивного директора, так как его главные конкуренты некоторое время назад нашли работу в других командах, как, например Макс Эберль, перебравшийся в «РБ Лейпциг». Отмечается, что сам экс-футболист мюнхенцев не против рассмотреть возможность возвращения в клуб в новой должности.

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