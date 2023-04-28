Швайнштайгер может сменить Салихамиджича на посту спортивного директора «Баварии»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер может стать новым спортивным директором клуба. Об этом сообщает Abendzeitung.
По информации источника, высшее руководство «Баварии» недовольно работой действующего спортивного директора Хасана Салихамиджича. Вопрос о его будущем может быть решён тогда же, когда в клубе будут думать об увольнении Оливера Кана с поста председателя совета директоров.
38-летний Швайнштайгер — один из главных кандидатов на пост спортивного директора, так как его главные конкуренты некоторое время назад нашли работу в других командах, как, например Макс Эберль, перебравшийся в «РБ Лейпциг». Отмечается, что сам экс-футболист мюнхенцев не против рассмотреть возможность возвращения в клуб в новой должности.
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