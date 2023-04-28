Желько Петрович: за пределами Москвы много пьющих, но и англичане пьют как сумасшедшие

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович отреагировал на новость о возможном возвращении продажи пива на стадионы. По его мнению, если болельщики хотят возвращения пива на стадионы — это стоит сделать. Также Петрович высказался об употреблении алкоголя русскими людьми.

«В Москве я не видел много пьющих людей, но за её пределами встречал много таковых. Когда они начинают пить, просто не могут остановиться. Я видел, как русские пьют в Марбелье и Анталье, — просто так они не угомонятся, раз уж начали. Но это касается не только русских, англичане в отпусках тоже пьют как сумасшедшие.

Можно ли пить пиво на стадионах в Европе? Например, в Голландии можно. Что касается проблем, только на днях матч остановили из-за брошенного в судью стакана с пивом. Но в той же Германии никогда таких проблем не было. Там люди вместе выпивают, общаются, потом вместе идут на стадион даже на дерби.

Нужно ли возвращать пиво на российские стадионы? Нужно, если люди этого хотят. Если возникнут какие-то инциденты, матч можно остановить, наложить санкции», — приводит слова Желько Петровича «РБ Спорт».