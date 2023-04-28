Зуев: в «Зените» играют футболисты стоимостью по € 50 млн, но «Крылья» готовы огрызнуться
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Зуев заявил, что самарцы за счёт своего командного духа и характера будут способны огрызнуться на санкт-петербургский «Зенит» в матче 25-го тура РПЛ, несмотря на то что за петербуржцев играют футболисты стоимостью по € 40–50 млн.
«Зенит» — лидер нашего чемпионата, поэтому игра будет очень тяжёлой. Там выступают квалифицированные футболисты, которые стоят по € 40–50 млн, но за счёт командных перестроений, духа и характера можно и нужно огрызнуться, постараться забрать очки в этом матче», — приводит слова Зуева «Матч ТВ».
Встреча «Крыльев Советов» и «Зенита» пройдёт завтра, 29 апреля, в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
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