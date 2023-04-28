«Манчестер Сити» хочет подписать футболиста «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни входит в сферу интересов «Манчестер Сити». Об этом сообщает Football Insider.

25-летний Тирни выступает за «канониров» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл на поле 1286 минут в 31 матче, забив гол и отдав две результативные передачи. Шотландец является сменщиком Александра Зинченко, поэтому «Арсенал» открыт к продаже Тирни за € 34–35 млн.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в летнее трансферное окно хочет усилить позицию крайних защитников, поэтому Тирни рассматривается как одна из целей. «Горожане» уже разузнали запрашиваемую стоимость за футболиста, а так же о его желании покинуть действующий клуб в межсезонье.

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