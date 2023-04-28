Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» хочет подписать футболиста «Арсенала»

«Манчестер Сити» хочет подписать футболиста «Арсенала»
Комментарии

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни входит в сферу интересов «Манчестер Сити». Об этом сообщает Football Insider.

25-летний Тирни выступает за «канониров» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл на поле 1286 минут в 31 матче, забив гол и отдав две результативные передачи. Шотландец является сменщиком Александра Зинченко, поэтому «Арсенал» открыт к продаже Тирни за € 34–35 млн.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в летнее трансферное окно хочет усилить позицию крайних защитников, поэтому Тирни рассматривается как одна из целей. «Горожане» уже разузнали запрашиваемую стоимость за футболиста, а так же о его желании покинуть действующий клуб в межсезонье.

Букайо Сака пообщался с семьёй Кардашьян после игры «Арсенала». Видеоролик:

Материалы по теме
Уткин: можно с уверенностью сказать, что «Манчестер Сити» — чемпион Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023