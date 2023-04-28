Ривалдо рассказал, что должен сделать Фирмино перед трансфером в «Барселону»

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо высказался о возможном приходе в команду форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

«Следуя по стопам других великих бразильских игроков, я верю, что Фирмино осуществит мечту играть за «Барселону». Но сначала он должен выяснить, какова будет его роль в команде. Хави всегда играет с одним центральным нападающим — Робертом Левандовским — и приход Фирмино может означать смену стратегии, но, скорее всего, это будет означать, что Роберто станет запасным игроком, который будет играть минимальное количество времени.

Вот почему считаю, что Фирмино должен взвесить своё решение. Фирмино покидает «Ливерпуль», потому что потерял свою ведущую роль в клубе. Это не умаляет прекрасной истории, которую он написал в этой команде.

‌Несомненно, игра в «Барселоне» — это сбывшаяся мечта, но на этом позднем этапе своей карьеры ему, возможно, придётся искать другой клуб, который даст ему больше уверенности в том, что он будет играть чаще. Так что, если он достигнет соглашения с «Барселоной», надеюсь, что он сначала поговорит с Хави, чтобы понять, какова будет его роль в команде», — приводит слова Ривалдо Betfair.

Видеообзор. «Райо Вальекано» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 31-й тур:

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