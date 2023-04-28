В «Динамо» извинились перед болельщиками за поражение «Факелу» в праздник столетия клуба

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин извинился перед болельщиками команды за поражение от «Факела» (0:2) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Мы увидели матч, в котором мы не достигли того результата, на которой рассчитывало руководство клуба, наши болельщики и все те, кто смотрели. Нам очень стыдно перед всеми за проигрыш «Факелу» 0:2 в сегодняшнем матче, который был так символично обставлен. От руководства клуба мы хотим принести свои извинения болельщикам. Единственное, что мы можем сделать в данном случае — достойно завершить сезон.
Хочется сделать комплимент «Факелу»: у них крепкая и боевитая команда. Они молодцы. Что касается нашего результата, то это комбинация множества факторов. На поле играют футболисты, тренировочным процессом руководит тренер. Ключевые причины стоит искать в этих двух компонентах», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 28 апреля 2023
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