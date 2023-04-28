Свинов: не стыдно, что «Факел» испортил праздник «Динамо»? Сегодня у нас свой праздник

Вратарь воронежского «Факела» Илья Свинов прокомментировал победу в матче с московским «Динамо», которое запланировало на этот вечер праздничные мероприятия в честь 100-летнего юбилея.

«Не стыдно, что испортили праздник «Динамо»? Это футбол. Подготовка и поле шикарное. Нам надо выигрывать независимо от того, праздник или нет у другой команды. Сегодня у нас свой праздник, но завтра приступаем к работе над «Ростовом», — передаёт слова Свинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Несколько минут назад московское «Динамо» уступило воронежскому «Факелу» в матче 25-го тура чемпионата России. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Факела», дубль оформил Георгий Гонгадзе.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 24 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 21 очко. Лидирует «Зенит» (58).