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Илья Свинов: «Факел» должен остаться в РПЛ, чувствую народную поддержку

Илья Свинов: «Факел» должен остаться в РПЛ, чувствую народную поддержку
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Голкипер воронежского «Факела» Илья Свинов прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» и оценил перспективы воронежского клуба сохранить прописку в элите российского футбола по итогам сезона-2022/2023.

«Чувствую поддержку не только из Воронежа. Нам много пишут, мы много читаем. Такая команда должна быть в Премьер-Лиге. Город заслужил. Чувствую народную поддержку и то, что команда должна остаться. Мы приложим все усилия», — передаёт слова Свинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Факел» одержал победу над «Динамо» со счётом 2:0. Дубль в составе воронежского клуба оформил Георгий Гонгадзе.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 24 матчей. «Факел» находится на 14-й строчке, заработав 21 очко. Лидирует «Зенит» (58).

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