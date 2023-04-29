«Лион» обыграл «Страсбург» в матче Лиги 1

В Страсбурге (Франция) завершился матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором «Страсбург» принимал «Лион». Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Мено» и закончилась победой гостей поля со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 15-й минуте встречи — отличился Морган Сансон, выведя хозяев поля вперёд. «Лиону» удалось отыграться на 32-й минуте встречи — отличился Кастелло Люкеба. Всего через четыре минуты «Лион» вышел вперёд усилиями Максанса Какере. Больше забитых голов в этом матче зрители не увидели.
«Страсбург» после этого матча занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своём активе 32 очка. «Лион» после этой победы располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в активе 53 очка и уступая три балла «Лиллю», занимающему пятую позицию и имеющему матч в запасе.
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