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«Лион» обыграл «Страсбург» в матче Лиги 1

«Лион» обыграл «Страсбург» в матче Лиги 1
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В Страсбурге (Франция) завершился матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором «Страсбург» принимал «Лион». Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Мено» и закончилась победой гостей поля со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте встречи — отличился Морган Сансон, выведя хозяев поля вперёд. «Лиону» удалось отыграться на 32-й минуте встречи — отличился Кастелло Люкеба. Всего через четыре минуты «Лион» вышел вперёд усилиями Максанса Какере. Больше забитых голов в этом матче зрители не увидели.

«Страсбург» после этого матча занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своём активе 32 очка. «Лион» после этой победы располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в активе 53 очка и уступая три балла «Лиллю», занимающему пятую позицию и имеющему матч в запасе.

Франция - Лига 1. 33-й тур
28 апреля 2023, пятница. 22:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
Лион
Лион
1:0 Сансон – 15'   1:1 Люкеба – 32'   1:2 Какере – 36'
Удаления: нет / Люкеба – 90+2'
Комментарии
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