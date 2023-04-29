«Бавария» поднимется на первое место, если обыграет «Герту»
Поделиться
Мюнхенская «Бавария» может вернуться на первую строчку турнирной таблицы Бундеслиги, если одержит победу над «Гертой» в воскресенье.
В субботу вечером «Боруссия Дортмунд» сыграла вничью с «Бохумом» (1:1) в матче 30-го тура Бундеслиги. Для команды Эдина Терзича эта ничья стала второй в последних трёх матчах.
«Боруссия» по-прежнему занимает первое место в чемпионате Германии, но теперь её отрыв от «Баварии» сократился до двух очков. При этом у мюнхенской команды есть игра в запасе.
Таким образом, если «Бавария» выиграет у «Герты» в это воскресенье, «Боруссия» утратит лидерство и опустится на второе место. В последний раз команда Томаса Тухеля побеждала в Бундеслиге 8 апреля, тогда «Бавария» обыграла «Фрайбург» (1:0).
Комментарии
- 29 апреля 2023
-
02:56
-
02:33
-
02:10
-
02:00
-
01:54
-
01:49
-
01:21
-
00:57
-
00:53
-
00:39
-
00:39
-
00:23
-
00:06
-
00:00
- 28 апреля 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:32
-
23:22
-
23:14
-
23:09
-
23:02
-
22:59
-
22:50
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:34
-
22:30
-
22:29
-
22:23
-
22:13
-
22:12
-
22:06
-
22:00
Партнерский контент