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«Бавария» поднимется на первое место, если обыграет «Герту»

«Бавария» поднимется на первое место, если обыграет «Герту»
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Мюнхенская «Бавария» может вернуться на первую строчку турнирной таблицы Бундеслиги, если одержит победу над «Гертой» в воскресенье.

В субботу вечером «Боруссия Дортмунд» сыграла вничью с «Бохумом» (1:1) в матче 30-го тура Бундеслиги. Для команды Эдина Терзича эта ничья стала второй в последних трёх матчах.

«Боруссия» по-прежнему занимает первое место в чемпионате Германии, но теперь её отрыв от «Баварии» сократился до двух очков. При этом у мюнхенской команды есть игра в запасе.

Таким образом, если «Бавария» выиграет у «Герты» в это воскресенье, «Боруссия» утратит лидерство и опустится на второе место. В последний раз команда Томаса Тухеля побеждала в Бундеслиге 8 апреля, тогда «Бавария» обыграла «Фрайбург» (1:0).

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