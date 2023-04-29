Марцел Личка: мои шансы возглавить «Реал» или «Баварию» составляют 1%

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о своей тренерской мечте.
«Мне нравятся Пеп Гвардиола и Жозе Моуринью – добиться таких же результатов – это моя мечта. Из всех тренеров в мире только десять человек могут работать в «Манчестер Сити», «Баварии», «Реале». Значит, у меня только 1%.
Для меня пример – Марсело Бьельса, который приходил в команды и поднимал их, выводил в Лигу чемпионов с небольшим бюджетом, вырастил много футболистов. Хочу помогать игрокам, чтобы они выступали в лучших клубах мира. В «Бресте» я выиграл чемпионат впервые в истории клуба – это то, что останется у команды навсегда.
Что касается «Оренбурга», то я не говорю о том, что буду конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком» за золотые медали, но мы можем выдать стабильную работу, открывать новых футболистов с командой, у которой небольшой, нормальный бюджет. Моя мечта – открыть академию в Оренбурге и растить молодых игроков здесь. Главное для меня – это то, что я оставлю в «Оренбурге» после себя, чтобы президент клуба и болельщики сказали мне: «Марцел, спасибо тебе за работу. Мы ценим твой вклад», — приводит слова тренера «РБ Спорт».
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