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Шунин и Скопинцев высказались о своей стычке во время матча РПЛ с «Факелом»

Футболисты московского «Динамо» Антон Шунин и Дмитрий Скопинцев прокомментировали ситуацию, которая возникла в концовке матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (0:2). Между игроками произошла стычка. По ходу эпизода футболисты обменялись репликами в адрес друг друга, а Шунин оттолкнул Скопинцева движением руки в лицо. В эпизод был вынужден вмешаться капитан команды Даниил Фомин, который урегулировал конфликт.

«Абсолютно нормальная ситуация. Игровая. Шунин признал, что был не прав», — приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».

«Разобрали момент. Мир, дружба, всё нормально. Такое бывает в командах. Пожали друг другу руки, да. Обид нет», — сказал Шунин.

Отмечается, что футболисты ещё раз пожали друг другу руки. Ранее «Динамо» опубликовало совместную фотографию игроков.