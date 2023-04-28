«Наполи» — «Салернитана». С трудом узнаём Хвичу!

Капелло заявил, что плохая форма грузина — это чушь. Однако голов больше так и не станет, так что же с ним?

29 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Салернитана». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех клуба из Салерно оценён экспертами в 14.0. Ставки на ничью принимаются за 6.30.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Салернитана» 29 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Салернитана» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Салернитана» (29.04.2023)

Отгремели ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Возвращаемся на внутренние арены. В итальянской Серии А на 29 апреля запланированы три игры 32-го тура. В самой ранней из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе померяются силами «Наполи» и «Салернитана». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Сыграв вничью с «Миланом» (1:1) в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов, «Наполи» покинул турнир. По сумме двух матчей он уступил «россонери» со счётом 1:2. Вылет не отразился на подопечных Лучано Спаллетти. В матче последнего тура Серии А они обыграли «Ювентус» (1:0).

Семак: «ПСЖ» ввёл Малкома в заблуждение.

Неаполитанцы показали качественный футбол и выиграли по всем параметрам. Они чаще владели мячом, создали больше потенциально голевых моментов и острых атак. Это при том, что встреча проходила на стадионе «Альянц» в Турине. Всё бы ничего, но забили «партенопейцы» только в компенсированное ко второму тайму время.

Автором победного мяча стал Джакомо Распадори, вышедший на замену вместо Хвичи Кварацхелии на 86-й минуте. Результативность грузина заметно снизилась в последнее время. Встреча с «Ювентусом» стала седьмой подряд, где он не сумел отметиться ни забитым мячом, ни голевой передачей.

Бывший тренер сборной России, а также «Ромы» и «Ювентуса» Фабио Капелло заявил о том, что спада в игре Хвичи нет. Он отметил, что это чушь, ведь неаполитанцы вот-вот выиграют скудетто. Тут скорее стоит отдать должное соперникам, которые не позволяли грузину подбираться к воротам и наносить удары.

Овечкин может провести второй матч за футбольный клуб «Динамо».

Передачи Кварацхелии помогали развивать атаки. Да и в целом игра грузина не стала хуже, чем в первой половине сезона. Удастся ли ему прервать свою безголевую серию в предстоящем матче? Хороший вопрос. В соперниках располагающаяся в нижней части турнирной таблицы команда, но списывать её со счётов не стоит.

Недавняя смена главного тренера очень благоприятно отразилась на «Салернитане». Под руководством Паулу Соузы она провела девять матчей. Поражение потерпела лишь в дебютной для португальского наставника встрече — с «Лацио» (0:2).

После этого гранатовые обыграли «Монцу» (3:0), сыграли вничью с «Сампдорией» (0:0), «Миланом» (1:1), «Болоньей» (2:2), «Специей», «Интером» и «Торино» (во всех трёх случаях 1:1). Следом они победили «Сассуоло» (3:0). Бросается в глаза, что заметно улучшилось качество оборонительной линии команды из Салерно.

За последние восемь встреч в Серии А «морские коньки» пропустили только шесть мячей. Связано это и с тем, что у Гильермо Очоа стало меньше работы. 37-летний голкипер находится в потрясающей форме. Стоит ему поймать кураж, как это было в матче с «Интером», и забить «Салернитане» становится практически невозможной задачей.

А на важные матчи Очоа настраиваться умеет. К слову, в игре с «Интером» он отразил целых 10 ударов. Сообщается, что это рекорд Серии А. Учитывая и то, что неаполитанцы находятся не в лучших кондициях, предлагаем проверить 1Х + ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.55.

У «партенопейцев» одна из самых надёжных защит в Серии А. За 31 тур они пропустили только 21 мяч. В то же время на последнем отрезке сезона у подопечных Спаллетти большие проблемы с реализацией. Касается это не только Хвичи, но и Виктора Осимхена, который совсем недавно оправился от травмы.

За последние девять туров в чемпионате Италии неаполитанцы лишь раз забили больше двух мячей за матч — «Торино» (4:0). И было это ещё до того, как лучший бомбардир получил повреждение. Кстати, в том матче он оформил дубль, а Хвича отметился одним забитым мячом и голевой передачей.

Нобоа: я сдал все документы для получения гражданства России.

Конечно, будет здорово, если Хвича порадует болельщиков в предстоящей встрече результативными действиями и докажет, что на самом деле ни о каком спаде в его игре речи не идёт. Таким образом, грузин подтвердит слова Капелло. Предстоящий матч подходит как нельзя кстати, ведь забить Очоа — задача отнюдь не из простых.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Салернитана» 29 апреля 2023 года

«Наполи» выглядит фаворитом. Матч состоится на его домашнем стадионе. Также у партенопейцов лучше подбор игроков. В конце концов, они возглавляют турнирную таблицу и уверенными шагами идут к чемпионству. С другой стороны, «Салернитана» заметно прибавила благодаря смене главного тренера. Если Гильермо Очоа поймает кураж, то забить ему будет очень сложно. У неаполитанцев на последнем отрезке сезона есть проблемы с результативностью. Вряд ли они проиграют, но и большого количества голов не ждём.

Ставка: «Наполи» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.55.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

Прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА с коэффициентом 3.70.

Лебёф призвал Лэмпарда покинуть пост главного тренера «Челси».

Прогноз на матч «Краснодар» — «Урал» с коэффициентом 2.90.

Юношеская сборная России по футболу проведёт два матча с ОАЭ в Дубае.