Свист в адрес Макрона не будет вырезаться из трансляции финала Кубка Франции

На французском телевидении не планируют как-либо обрезать трансляцию финального матча Кубка Франции между «Нантом» и «Тулузой», даже если болельщики начнут освистывать президента страны Эммануэля Макрона.
Ранее один из французских депутатов заявил, что президенту Макрону может быть оказан холодный приём, и предположил, что свист в адрес главы Франции будет вырезан из трансляции. В компании, отвечающей за трансляцию финала национального кубка, эту информацию опровергли.
«Мы ничего не будем вырезать. Мы сохраним все звуки окружения. У нас будут работать все микрофоны, что и обычно. Если будет свист, то мы его услышим», — заявили в пресс-службе France Télévisions для Liberation.
Свист и другие акции против Макрона могут быть вызваны недовольством населения Франции пенсионной реформой.
Макрон обратился к игрокам сборной Франции после финала ЧМ
- 29 апреля 2023
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