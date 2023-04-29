Сергей Веденеев рассказал об ожиданиях от матча «Крылья Советов» — «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и самарскими «Крыльями Советов».
«Ожидаю победы «Зенита» в матче с «Крыльями Советов». Но на своём поле всегда есть какие-то шансы на успех: при поддержке своих болельщиков команда всегда играет лучше, чем на выезде. Но всё будет зависеть от того, как «Крылья» сыграют в защите: они пропускают очень много мячей. С обороной у них не очень хорошо. А у «Зенита» очень хорошая атака — шансов у самарцев немного, но они есть.
Правильнее будет говорить, не за счёт чего «Зенит» может добиться успеха, а за счёт чего «Крылья» могут сыграть вничью. Игроки питерцев на порядок выше классом. Хороший стадион, хорошее поле, хорошее время года — ни жарко, ни холодно. Все условия для того, чтобы была хорошая игра», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Матч «Крыльев» и «Зенита» пройдёт сегодня, 29 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
- 29 апреля 2023
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